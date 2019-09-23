В МТС стартовали продажи флагмана Xiaomi с выдвижной камерой

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro 6/128 Гб. Новинка вобрала в себя практически все самое лучшее, что могла предложить ранее компания Xiaomi, включая выдвижную фронтальную камеру и самый быстрый процессор.

Новый аппарат представляет собой улучшенную версию флагмана Xiaomi Mi 9, в котором китайский производитель выложился на всю катушку. Он оснащен топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, на базе которого работают сейчас многие другие флагманы.

Xiaomi Mi 9T Pro получил 6,39-дюймовый SuperAMOLED экран с разрешением 2340x1080 точек. Он соответствует стандарту FHD+, который обеспечивает прекрасную четкость и насыщенную цветопередачу изображения. Для снижения нагрузки на глаза в дисплее присутствует поддержка технологии DC Dimming.

Создавать потрясающие фотографии поможет тройная камера с основным сенсором от Sony на 48 Мп, портретником на 8 Мп и ультраширокоугольным объективом на 13 Мп. Выдвижная селфи-камера на 20 Мп, по умолчанию скрытая в корпусе, поддерживает режим «Панорама», благодаря которому больше нет нужды в моноподе, чтобы уместить всех друзей на одном кадре.

Список приятностей Xiaomi Mi 9T Pro дополняет емкий аккумулятор на 4000 мАч, который позволит пользоваться смартфоном более суток при полной нагрузке.

Отдельного упоминания заслуживает яркий дизайн новинки. Модель в красном и синем корпусах будет радовать разноцветными переливами. Для тех же, кто столь вызывающий молодежный дизайн не приемлет, доступен вариант в классическом строгом черном корпусе.

Стать счастливым обладателем Xiaomi Mi 9T Pro 6/128 Гб можно за 1299 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 118,09 белор. рублей, а в рассрочку на 2 года – 56,47 белор. рублей.