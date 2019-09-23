Белорусских провайдеров обязали поддерживать протокол IPv6

На Национальном правовом портале Беларуси pravo.by появился указ президента №350 «Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет». Среди интересных моментов — интернет-провайдерам нужно будет обеспечивать полную поддержку протокола не только четвертой (IPv4), но и шестой (IPv6) версии.

Требование вступает в силу с нового года: «Поставщики интернет-услуг обязаны обеспечивать с 1 января 2020 г. оказание интернет-услуг по технологии, предусматривающей полную поддержку интернет-протокола версии 6 сетевыми устройствами, на основании обращения пользователя интернет-услуг».

IPv6 в перспективе должна сменить IPv4, главная проблема которого — ограниченный объем пространства для адресов устройств. IPv6 благодаря увеличенному размеру предоставляет значительно больше вариаций адреса.