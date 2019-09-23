Выработаны критерии оценки на Республиканском конкурсе на лучшее ПО

Старейший белорусский ИТ-портал KV.by под эгидой Республиканской конфедерации предпринимательства учреждает новый конкурс на лучший программный продукт, который может использоваться на территории Беларуси.

Конкурс будет проведен по следующим номинациям:

  • Лучшая облачная бухгалтерия (для ИП, для упрощенной системы налогообложения, для предприятий);
  • Лучшая CRM-система;
  • Лучшая CMS-система;
  • Лучшая ERP-cистема.

Членами Жюри выработаны следующие критерии оценки сервисов:

  1. Юзабилити (удобство пользования и время усвоения программы);
  2. Популярность (число проданных лицензий);
  3. Функционал (процент покрытия стоящих задач перед предприятием);
  4. Масштабируемость (расширение функционала при расширении задач перед предприятием);
  5. Безопасность (наличие лицензии ОАЦ и др.)
  6. Ценовая политика (текущая цена, акции и скидки, программы лояльности);
  7. Интеграция с другими сервисами

Каждая категория сервисов будет оцениваться:

  • для ИП;
  • для предприятий с упрощенной системой налогообложения;
  • для предприятий;
  • для бюджетных предприятий.

К участию в конкурсе допускаются фирмы-разработчики и их официальные представители. Миссия нашего конкурса - определить компании, которые разрабатывают лучшее ПО для белорусских предприятий.

Для участия в Конкурсе необходимо будет заполнить анкету для участия, которая будет опубликована позже. Следите за обновлениями на сайте KV.by!

 

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Опубликовал: KVbot,

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