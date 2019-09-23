Выработаны критерии оценки на Республиканском конкурсе на лучшее ПО

Старейший белорусский ИТ-портал KV.by под эгидой Республиканской конфедерации предпринимательства учреждает новый конкурс на лучший программный продукт, который может использоваться на территории Беларуси.
Конкурс будет проведен по следующим номинациям:
- Лучшая облачная бухгалтерия (для ИП, для упрощенной системы налогообложения, для предприятий);
- Лучшая CRM-система;
- Лучшая CMS-система;
- Лучшая ERP-cистема.
Членами Жюри выработаны следующие критерии оценки сервисов:
- Юзабилити (удобство пользования и время усвоения программы);
- Популярность (число проданных лицензий);
- Функционал (процент покрытия стоящих задач перед предприятием);
- Масштабируемость (расширение функционала при расширении задач перед предприятием);
- Безопасность (наличие лицензии ОАЦ и др.)
- Ценовая политика (текущая цена, акции и скидки, программы лояльности);
- Интеграция с другими сервисами
Каждая категория сервисов будет оцениваться:
- для ИП;
- для предприятий с упрощенной системой налогообложения;
- для предприятий;
- для бюджетных предприятий.
К участию в конкурсе допускаются фирмы-разработчики и их официальные представители. Миссия нашего конкурса - определить компании, которые разрабатывают лучшее ПО для белорусских предприятий.
Для участия в Конкурсе необходимо будет заполнить анкету для участия, которая будет опубликована позже. Следите за обновлениями на сайте KV.by!
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