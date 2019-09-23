Выработаны критерии оценки на Республиканском конкурсе на лучшее ПО

Старейший белорусский ИТ-портал KV.by под эгидой Республиканской конфедерации предпринимательства учреждает новый конкурс на лучший программный продукт, который может использоваться на территории Беларуси.

Конкурс будет проведен по следующим номинациям:

Лучшая облачная бухгалтерия (для ИП, для упрощенной системы налогообложения, для предприятий);

Лучшая CRM-система;

Лучшая CMS-система;

Лучшая ERP-cистема.

Членами Жюри выработаны следующие критерии оценки сервисов:

Юзабилити (удобство пользования и время усвоения программы); Популярность (число проданных лицензий); Функционал (процент покрытия стоящих задач перед предприятием); Масштабируемость (расширение функционала при расширении задач перед предприятием); Безопасность (наличие лицензии ОАЦ и др.) Ценовая политика (текущая цена, акции и скидки, программы лояльности); Интеграция с другими сервисами

Каждая категория сервисов будет оцениваться:

для ИП;

для предприятий с упрощенной системой налогообложения;

для предприятий;

для бюджетных предприятий.

К участию в конкурсе допускаются фирмы-разработчики и их официальные представители. Миссия нашего конкурса - определить компании, которые разрабатывают лучшее ПО для белорусских предприятий.

Для участия в Конкурсе необходимо будет заполнить анкету для участия, которая будет опубликована позже. Следите за обновлениями на сайте KV.by!