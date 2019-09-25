Xiaomi выпустила первый смартфон с «бесконечным» дисплеем

Компания Xiaomi провела ежегодную осеннюю презентацию, на которой продемонстрировала новейшие смартфоны и телевизоры. Гвоздем программы стал дважды уникальный смартфон Mi Mix Alpha с дисплеем, охватывающим гаджет практически со всех сторон, за что в западных СМИ его прозвали «бесконечным» и рекордно мощной камерой. Вместе с ним Xiaomi показала первые телевизоры новой линейки Mi Full Screen TV Pro.

Mi Mix Alpha стал новым флагманом Xiaomi, и это первый смартфон в мире с экраном размером в 180,6% площади лицевой панели. В данном случае это означает, что «экран-водопад» покрывает не только фронтальную часть корпуса, но также его торцы и практически всю заднюю поверхность. Сзади осталась лишь небольшая полоска из высокопрочной керамики, на которой расположен модуль основной камеры.

Список характеристик Mi Mix Alpha включает процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 512 ГБ. В наличии батарея 4050 мАч с 40-ваттной проводной зарядкой по USB-C, 5G-модем и ультразвуковой датчик приближения. Динамика связи в смартфоне нет – звук излучает непосредственно сам дисплей.

Стоимость Mi Mix Alpha известна – в Китае он оценен в $2800.