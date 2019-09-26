Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов

Google утверждает, что операционная система Android 10 Go сделает телефоны начального уровня еще более быстрыми и безопасными.

Новая версия обеспечит более быстрое переключение между приложениями, будет потреблять меньше оперативной памяти, а скорость запуска приложений увеличится на 10% по сравнению с предыдущей версией.

Также Android 10 Go предложит новую систему шифрования Adiantum, которая была создана специально для смартфонов начального уровня и не влияет на производительность устройства. Кроме этого, компания обещает доработать и улучшить все стандартные приложения.

На сегодняшний день выпущено более 1600 моделей смартфонов на базе Android 10 Go. Среди них Samsung A2, Xiaomi Redmi Go, Tecno Spark 2 и Mobicel Astro. Интерес к системе проявили более 500 производителей. А сами устройства доступны в 180 странах мира.

 

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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