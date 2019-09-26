«Яндекс.Переводчик» теперь умеет переводить разговоры

В приложении «Яндекс.Переводчик» появилась новая функция, которая пригодится во время общения с иностранцами. Речь идёт о режиме диалога, когда приложение слушает реплики, переводит и озвучивает их собеседнику. Новая функция окажется полезной, если, находясь за рубежом, вам нужно что-то узнать у местных жителей, но вы не в силах объяснить это самостоятельно.

Для начала использования режима диалога достаточно указать в приложении язык общения для себя и собеседника. После этого можно начинать беседу, нажимая поочерёдно на флаг страны, язык которой был выбран. Приложение быстро переведёт услышанные фразы, озвучит их собеседнику, а также выведет на дисплей устройства в виде текста для прочтения. В случаях, когда собеседник что-то не расслышал или не понял, можно одним касанием включить повтор озвучивания реплики или показать текст. «Яндекс.Переводчик» сохраняет текст диалогов в истории, где его можно будет просмотреть повторно.

В «Яндекс.Переводчик» для Android режим диалога поддерживает около 50 европейских и азиатских языков, а в версии для устройств на базе iOS — 20. Помимо русского, поддерживаются английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, китайский, японский и другие языки. Для распознавания и синтеза речи применяются технологии SpeechKit, а также вычислительные возможности используемого устройства.

Ещё приложение «Яндекс.Переводчик» может использоваться для перевода текста на фотографиях, он поддерживает функцию голосового ввода и способен работать в режиме офлайн. Приложение поддерживает 95 языков, в нём вы найдёте немало любопытных подборок, например, с идиомами или фразами для резюме.

Если у вас уже установлен «Яндекс.Переводчик», новые функции появятся в нём после обновления. Скачать приложение можно в официальных магазинах цифрового контента Google Play и App Store.