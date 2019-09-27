Белтелеком закрывает сервис «ТВ-банкинг»

«Белтелеком» сообщает, что с 30 сентября 2019 года доступ к услуге «ТВ-банкинг» предоставляться не будет.

В связи с этим рекомендуем заранее позаботиться о комфорте проведения своих финансовых операций и выбрать другой наиболее подходящий для вас канал дистанционного банковского обслуживания: систему «Интернет-банкинг», мобильное приложение соответствующего банка, SMS-банкинг или USSD-банкинг.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!