Белтелеком закрывает сервис «ТВ-банкинг»

«Белтелеком» сообщает, что с 30 сентября 2019 года доступ к услуге «ТВ-банкинг» предоставляться не будет.

В связи с этим рекомендуем заранее позаботиться о комфорте проведения своих финансовых операций и выбрать другой наиболее подходящий для вас канал дистанционного банковского обслуживания: систему «Интернет-банкинг», мобильное приложение соответствующего банка, SMS-банкинг или USSD-банкинг.