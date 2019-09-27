Google отмечает 21-й День рождения

27 сентября компании Google исполнился 21 год с момента основания в 1998 году. По этому случаю компания сделала соответствующую тему на странице своего поисковика.

За годы своей работы компания создала ряд проектов, которые впоследствии стали практически стандартным для многих пользователей: поисковая система, мобильная ОС Android, браузер Chrome, многочисленные сервисы и т.д.

По случаю дня рождения интернет-гиганта русскоязычный твиттер Google решил поделиться с аудиторией интересными фактами о компании в обмен на лайки пользователей.

Компания Google была основана студентами Стэндфордского университета Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Они создали поисковик, позволивший пользователям быстро находить в сети интернет интересующую их информацию. Основатели компании назвали свою поисковую систему "Google" на основе математического термина «гугол» (googol), обозначающего число, выраженное единицей со 100 нулями.