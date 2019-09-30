Назван лучший смартфон года

OnePlus 7T признан самым лучшим смартфоном в 2019 году. Рейтинг опубликовало издание Business Insider.

Отмечается, что OnePlus 7T обладает красивым дизайном, отличной камерой и хорошей автономностью. Вторую строчку занял iPhone 11 от компании Apple. Данный смартфон имеет отличный 6,1-дюймовый экран, мощный процессор, а также производительную камеру, говорится в материале.

На третьем месте оказалась еще одна модель OnePlus — 7 Pro. Этот смартфон отличается сверхбыстрой работой датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица, пишет издание.

Список был составлен с учетом соотношения цены и функционала устройств. Кроме того, в десятку самых лучших смартфонов года вошли два гаджета от корпорации Google — Pixel 3a и Pixel 3a XL, а также OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.