В МТС появились Apple iPhone 6s CPO 64 Гб

В сети салонов и интернет-магазине МТС вновь возобновились продажи смартфона Apple iPhone 6s CPO 64 Гб. Получившие вторую жизнь аппараты, можно приобрести примерно на 150 белор. рублей дешевле обычных.

Apple iPhone 6s CPO 64 Гб – это стильный металлический смартфон с приятной 12-мегапиксельной камерой и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом, который продолжает сохранять свою актуальность и имеет огромную армию поклонников.

Программа «Apple СРО» позволяет приобрести оборудование, выкупленное производителем в рамках программы trade-in. Cтарые смартфоны, полученные в зачет стоимости нового доводятся на заводе-изготовителе до состояния новых с заменой всех изношенных элементов.

Возвращенные устройства проходят ту же процедуру тестирования Apple, что и новые. Каждый из таких смартфонов получает стандартную комплектацию аксессуаров, коробку и новый серийный номер.

На все CPO-устройства производитель предоставляет полную официальную гарантию на 12 месяцев. Смартфон Apple iPhone 6s CPO 64 Гб можно приобрести за 755 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж за него составит 81 белор. рубль, а при рассрочке на 2 года – 39 белор. рублей.