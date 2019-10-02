В МТС снизились цены на ряд смартфонов Samsung

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд смартфонов Samsung. Они подешевели как при оплате единым платежом, так и в рассрочку.

Наибольшее снижение цены получили модели Samsung Galaxy A6 и A6+. Они стали стоить меньше на 60 и 80 белор. рублей соответственно.

Полный список подешевевших смартфонов можно посмотреть по ссылке.