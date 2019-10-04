Парк высоких технологий принял 129 новых резидентов

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 129 компаний.

Среди резидентов много зарубежных центров разработок. В числе новых одна из крупнейших мобильных игровых компаний в мире “Плейрикс БиУай” со штаб-квартирой в Дублине. Зарегистрирован мировой вендор из Израиля, который специализируется на сетевой безопасности “ЧЕК ПОЙНТ СОФТВЕР ТЕКНОЛОДЖИС БЕЛРУС”. В Беларусь пришел лидер в разработке программного обеспечения для учреждений здравоохранения “Сенсори Текнолоджис” (Канада). Швейцарская компания “Лувэа БЛР” также открыла центр разработки в Минске и будет заниматься созданием системы управления звонками, интегрированными в Microsoft Teams. В Парке теперь работает и серьезный игрок из финтех сферы - компания “СПГ Софтвэ Солюшнс” (Австрия).Представлены резиденты из Великобритании, Голландии, США.

Новые IT-компании работают в промышленном секторе. Моделированием зданий и сооружений в рамках ПВТ займется “ЭНЭКА” (BIM-проектирование). Компания “Фрешли Дата” разрабатывает ПО для автоматизации бизнес-процессов в сфере электронной торговли с использованием облачных технологий и искусственного интеллекта. Стала резидентом “ТУТ БАЙ МЕДИА”, которая будет оказывать услуги в сфере интернет-рекламы и классифайда. “Альфа Орион” занимается разработкой собственного программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов. Среди “новичков” стартап “Дипди”, который диагностирует заболевания человека по глазному дну.

8 компаний получили отрицательное заключение по итогам научно-технической экспертизы. 8 - лишены статуса резидента ПВТ.

На сегодня в Парке высоких технологий 684 компании.