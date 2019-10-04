В МТС действует скидка на смартфоны Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС почти полтора десятка смартфонов Xiaomi начали продаваться со скидкой в размере 10%. Экономия может составить до 140 рублей.

Скидка будет предоставляться при использовании промокода «Супер» во время покупки смартфона за полную стоимость. На рассрочку она не распространяется.

Наибольшее снижение цены в реальном денежном выражении получил флагман Xiaomi Mi 9 6/128 Гб. Его можно приобрести на 140 рублей дешевле. Этот аппарат способен удовлетворить запросы самого требовательного пользователя. Он является самым производительным смартфоном Xiaomi. А его тройная камера на 48+12+16 Мп приятно удивит поклонников мобильной фотографии. С промокодом «Супер» Xiaomi Mi 9 6/128 Гб продается за 1259 белор. рублей. Версия Xiaomi Mi 9 с 6/64 Гб памяти позволит сэкономить 130 белор. рублей. По акции она сейчас доступна за 1169 белор. рублей.

Чтобы воспользоваться скидкой по акции, участник должен сообщить промокод работнику салона связи МТС либо ввести его в поле комментария на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Цены на сайте интернет-магазина МТС на товары, участвующие в акции по промокоду «Супер», отображаются без учета скидки по данной акции. Итоговая сниженная стоимость будет отображаться в корзине только после его применения.

Полный список смартфонов Xiaomi, участвующих в акции, смотрите по ссылке.