У Google появилось собственное кладбище закрытых проектов

За время существования Google компания запустила множество разнообразных сервисов и реализовала большое количество проектов. Однако далеко не все разработки Google дожили до наших дней. Ознакомиться с полным списком проектов, которые в разные годы истории Google прекратили своё существование, можно на специальном сайте.
Теперь же в сети Twitter была опубликована фотография с надгробиями некоторых наиболее значимых и масштабных проектов Google, которые были закрыты в прошлом. Дана Фрид (Dana Fried), сотрудница Google, разместила снимок с надгробиями нескольких проектов закрытых Google, которые, очевидно, были установлены в преддверии Хэллоуина в вестибюле кампуса компании в Сиэтле.
На фотографии видны надгробия популярных в прошлом сервисов, в том числе RSS-агрегатора Google Reader, который прекратил существование около 6 лет назад, социальной сети Google+, сервиса для сортировки и просмотра фотографий Picasa, универсального средства коммуникации Google Wave и др. Вероятно, таким образом Google решила отдать дань уважения проектам и идеям, которые не состоялись в полной мере и от которых разработчикам пришлось отказаться.
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