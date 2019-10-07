У Google появилось собственное кладбище закрытых проектов

За время существования Google компания запустила множество разнообразных сервисов и реализовала большое количество проектов. Однако далеко не все разработки Google дожили до наших дней. Ознакомиться с полным списком проектов, которые в разные годы истории Google прекратили своё существование, можно на специальном сайте.

Теперь же в сети Twitter была опубликована фотография с надгробиями некоторых наиболее значимых и масштабных проектов Google, которые были закрыты в прошлом. Дана Фрид (Dana Fried), сотрудница Google, разместила снимок с надгробиями нескольких проектов закрытых Google, которые, очевидно, были установлены в преддверии Хэллоуина в вестибюле кампуса компании в Сиэтле.