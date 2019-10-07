Продажи новых iPhone начнутся 25 октября в МТС

Предзаказ iPhone 11 и iPhone 11 Pro в МТС откроется 18 октября. А продажи смартфонов Apple из новой линейки начнутся 25 октября.

iPhone 11 оснащен 6,1-дюймовым экраном, новейшим процессором A13 Bionic и 4 Гб оперативной памяти. Фотографии он позволяет делать с помощью основной двойной камеры на 12+12 Мп и фронталки на 12 Мп.

iPhone 11 Pro получил компактный 5,8-дюймовый экран, 6 Гб оперативной памяти и емкий аккумулятор на 3190 мАч. В отличие от младшей модели, основная камера у него тройная. Особенностью является наличие оптической стабилизации на каждой из камер, что позволит делать превосходные фото и снимать качественное видео.

Одним из довольно важных на практике улучшений iPhone 11 и iPhone 11 Pro является повышенная степень защиты от попадания внутрь микрочастиц и воды стандарта IP68. Эти смартфоны защищены лучше и могут выдерживать более агрессивное воздействие окружающей среды с возможностью погружения на глубину до 4 метров длительностью 30 минут.

Стоимость обеих моделей будет объявлена позже.