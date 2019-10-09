В МТС подешевел Samsung Galaxy A30 3/32 Гб

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на смартфон Samsung Galaxy A30 3/32 Гб. Популярный аппарат с безрамочным дисплеем и емкой батареей стал еще доступнее.

Samsung Galaxy A30 3/32 Гб оснащен фирменным Infinity-U экраном с диагональю 6,4 дюйма. AMOLED-матрица делает изображение невероятно ярким и насыщенным, а благодаря поддержке FullHD-разрешения и отсутствию рамок намного легче добиться эффекта погружения.

Смартфон облачен в корпус из полированного пластика, который приятен наощупь и удобно лежит в руке. Дизайн имитирует премиальное стеклянное покрытие, придавая ему дополнительный шарм.

Эта модель примечательна также емким аккумулятором на 4000 мАч. Эффектные снимки помогут запечатлеть основная двойная камера на 16+5 Мп и фронтальная на 16 Мп.

Samsung Galaxy A30 3/32 Гб подешевел до 499 белор. рублей. При рассрочке на год ежемесячный платеж уменьшился до 45,36 рублей, а на два года – до 21,69 белор. рублей.