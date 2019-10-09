Twitter допустил утечку личных данных пользователей

Социальная сеть Twitter допустила утечку телефонных номеров и электронных адресов своих пользователей. Как утверждается в официальном блоге компании, личные данные микроблогеров «по ошибке» утекли в руки рекламодателей.

Слитые данные использовались для двухфакторной аутентификации, призванной обезопасить пользователей. В Twitter заявили, что случайно использовали эти данные, чтобы рекламодатели могли сопоставлять людей со своими маркетинговыми списками. Масштабы утечки не ясны.

В компании заверили, что персональные данные не передавались партнерам и другим третьим лицам. Администрация соцсети уточнила, что проблема была устранена еще 17 сентября.

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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