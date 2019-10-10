В МТС начались продажи Xiaomi Mi 9 Lite

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9 Lite 6/128 Гб. Xiaomi Mi 9 Lite 6/128 Гб является упрощенной версией флагмана Xiaomi Mi 9. От своего старшего брата он унаследовал схожий дизайн.

Безрамочный 6,39-дюймовый экран со встроенным сканером отпечатков пальцев поддерживает разрешение Full HD, который обеспечивает высокую детализацию изображения. AMOLED-дисплей обладает высокими параметрами контрастности и располагает функцией DC Dimming, подавляющей неприятное мерцание.

Не менее важным достоинством нового телефона стала мощная основная камера, состоящая из 3 сенсоров: главного на 48 Мп, широкоугольного на 8 Мп и датчика глубины на 2 Мп, предназначенного для создания эффекта боке. Фронтальная камера с 32-мегапиксельным датчиком также понравится всем любителям качественных селфи.

Долгую продолжительность автономной работы в нем обеспечивает аккумулятор емкостью 3040 мАч. А бесконтактными платежами поможет воспользоваться модуль NFC.

Xiaomi Mi 9 Lite 6/128 Гб можно приобрести за 849 белор. рублей. При рассрочке на год ежемесячный платеж составит 77,18 белор. рублей, а на два года – 36,91 белор. рублей.