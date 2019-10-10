Прошел конкурс «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси – 2019»

27 сентября в Национальном историческом музее Республики Беларусь г. Минск состоялась двенадцатая по счету церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси – 2019».

Конкурс «Лучший город (район) и область для бизнеса» проводится в Беларуси с 2008 года. Инициаторами его организации выступили Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» совместно с региональными бизнес-ассоциациями при поддержке Министерства экономики Республики Беларусь.

На протяжении двенадцати лет основной и неизменной задачей конкурса является расширение диалога бизнеса и власти, в том числе на местах; повышение активности региональных бизнес-ассоциаций; формирование положительного имиджа регионов-победителей через соответствующие информационные ресурсы; поощрение сотрудников областных, районных и городских исполнительных комитетов, руководителей региональных бизнес-ассоциаций, журналистов и др., вносящих большой вклад в экономическое развитие данного региона; определение проблем субъектов хозяйствования малого, среднего и крупного бизнеса в разных регионах страны, уровня развития предпринимательской инфраструктуры, государственно-частного партнерства и т.п. на основе полученной информации; выявление особенностей организации предпринимательской деятельности в городах (районах) и областях Беларуси; установление более тесных контактов с руководителями подразделений местных исполнительных комитетов, курирующих сектор экономики.

В этом году определение победителей осуществлялось по 10 основным номинациям и двум дополнительным. В Конкурсе приняли участие 138 регионов Республики Беларусь из 143.

Для принятия решения оценивалось количество действующих субъектов хозяйствования, объем собираемых налогов, удельный вес созданных новых рабочих мест, темп прироста этих показателей по сравнению с прошлым годом и др.

27 сентября экспертное жюри из ведущих экономистов, представителей госорганов и бизнес-ассоциаций назвало по номинациям победителей – лучшие регионы Беларуси для бизнеса с наиболее развитой деловой активностью и самыми благоприятными в масштабах страны условиями для развития предпринимательства.

Итоги конкурса ПО НОМИНАЦИЯМ

1. «Лучший город (район) для бизнеса Беларуси – 2019»

(с численностью населения более 50 тыс. человек) – Лидский район Гродненской области.

2. «Лучший район Витебской области для бизнеса Беларуси – 2019» (с численностью населения менее 50 тыс. человек) – Поставский район;

3. «Лучший район Брестской области для бизнеса Беларуси – 2019» (с численностью населения менее 50 тыс. человек) – Брестский район;

4. «Лучший район Гомельской области для бизнеса Беларуси– 2019» (с численностью населения менее 50 тыс. человек) – Брагинский район;

5. «Лучший район Гродненской области для бизнеса Беларуси– 2019» (с численностью населения менее 50 тыс. человек) – Щучинский район;

6. . «Лучший район Минской области для бизнеса Беларуси – 2019» (с численностью населения менее 50 тыс. человек» - Червенский район;

7. «Лучший район Могилевской области для бизнеса Беларуси–2019» (с численностью населения менее 50 тыс. человек) – Горецкий район;

8. «Лучшая область для бизнеса Беларуси – 2019» – Минская область;

9. «Лучший район города Минска для бизнеса – 2019» - Администрация Московского района г. Минска;

10. «Лучший областной центр для бизнеса Беларуси – 2019» - г. Гродно.

Объявить благодарность:

Борисовскому району Минской области - за создание благоприятных условий для развития бизнеса в регионе (учреждение ООО «Борисовский региональный технопарк);

Гродненскому району Гродненской области – за плодотворное сотрудничество с региональными бизнес – ассоциациями.

Номинация «Лучшее освещение темы

предпринимательства в региональных СМИ»:

Витебская область

Газета «Витебские вести;

Гродненская область

Газета «Светлый шлях»

Номинация «Лучшее освещение темы

предпринимательства в республиканских СМИ»:

Интернет-порталы – «Мобайл Бизнес»

«Недвижимость Белоруссии»

Печатные СМИ (газеты, журналы) –

Ежемесячный бизнес-журнал «Директор»;

Деловой журнал «Office Life»;

«Экономическая газета»

«Республиканская строительная газета»

Журнал «Налоги Беларуси» и журнал «Консультант предпринимателя»

Телеканалы:

Межгосударственная телекомпания «МИР»

Портал деловой информации «Ежедневник»

Радиостанции:

Унитарное предприятие «Минская волна»

Корреспонденты/Журналисты:

Сергей Кочетов заведующий общественно - политическим отделом областной газеты «Витебские вести»;

Елена Федорова специальный корреспондент областной газеты «Витебские вести»;

Андрей Лаптенок шеф-редактор экономических проектов АТН

В торжественной церемонии награждения приняли участие представители органов государственной власти, дипломатического корпуса, предпринимательских структур, общественного сектора, СМИ.

Республиканская конфедерация предпринимательства выражает благодарность партнерам и спонсорам Республиканского конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси – 2019» за помощь и поддержку:

Генеральный партнер – ОАО «Беларусбанк»

Партнеры:

Национальный исторический музей Республики Беларусь;

Общество с ограниченной ответственностью «Каспел – АН»;

Республиканское производственное предприятие «Молочный гостинец»;

Общество с ограниченной ответственностью «Мяскин и колбаскин»;

Открытое акционерное общество «Молоко», г. Витебск;

Общество с ограниченной ответственностью «Оскар – Арт»;

ЗАО «Триоль»;

Местный историко-культурный фонд "ЛЕЛИВА"

ИП Турин Виктор Иванович.

Информационные партнеры:

Интернет-портал «Mobile Business.by»;

Строительная газета

Деловой журнал «Бизнес-ревю»

Журнал «Директор»

Газета «Недвижимость Беларуси»

Радио «Минская Волна»

Радиокомпания «Мир»

Журнал «Office life»

Экономическая газета

Газета «Светлы шлях»

Международное радио «Беларусь»

ООО «ВиАлВи»

Национальный центр правовой информации

Журнал «Налоги Беларуси»

Журнал «Консультант предпринимателя»