В Беларуси стартовали продажи первого 5G-смартфона

МТС запустил продажи первого в стране 5G-смартфона — Xiaomi Mi MIX 3 5G. Технология 5G предоставит абонентам новый пользовательский опыт с существенно более высокими скоростями и сопутствующими новыми сервисами. Технология также обеспечивает низкий пинг.

Новинка Xiaomi Mi MIX 3 5G обладает 6,39-дюймовым экраном с разрешением 1080x2340 и механизмом слайдера. Для съемок предусмотрена двойная фронтальная камера на 24 Мп, причем за качество снимков отвечает искусственный интеллект. Основная камера в свою очередь имеет разрешение 12+12 Мп. Внутри «трудится» мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и батарея на 3800 мАч с функцией быстрой зарядки. В смартфоне установлен модуль 5G, где скорость передачи данных может превышать 1 Гбит/с. Оперативной памяти здесь 6 ГБ, встроенной – 128 ГБ. Мощности смартфона достаточно для потокового видео в формате 8K.

Смартфон представлен в ритейле МТС за 1799 рублей. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 163 рубля, на два года – 78 рублей. Новинка доступна в крупных салонах Минска и регионах. Также действует доставка по всей стране при покупке в интернет-магазине.