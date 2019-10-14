В CША признали незаконной продажу криптовалюты Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сделала официальное распоряжение Telegram Group о прекращении продаж её криптовалюты Gram. SEC сообщает, что материнская компания и её дочернее подразделение TON Issuer Inc., специализирующееся на криптовалютах, не смогут зарегистрировать продажу своих токенов на сумму $1,7 млрд до запуска блокчейн-сети, назначенного на 31 октября. Поскольку SEC рассматривает криптовалюту как ценные бумаги, комиссия заявляет, что Telegram нарушает Закон о ценных бумагах.

«Мы неоднократно заявляли, что эмитенты не могут избежать федеральных законов о ценных бумагах, просто маркируя свой продукт криптовалютой или цифровым токеном, — отметил соуправляющий отдела исполнения решений SEC Стивен Пейкин (Steven Peikin). — Telegram стремится получить выгоду от публичного предложения без соблюдения давно установленных обязательств по раскрытию информации, направленных на защиту инвесторов».

SEC подала жалобу в федеральный окружной суд Манхэттена, обвиняя Telegram и TON Issuer в нарушении двух положений о регистрации Закона о ценных бумагах. Комиссия затребовала определённую неотложную помощь, а также постоянные судебные запреты и гражданские взыскания.

Согласно документам, рассмотренным The New York Times, если Telegram не распространит первую партию токенов до 31 октября, то будет вынуждена вернуть собранные деньги. По данным SEC, инвесторами в криптовалюту Gram стали 171 человек и организация по всему миру, которые приобрели 2,9 миллиона токенов. Один миллион из них принадлежит 39 покупателям из США. Но Telegram не регистрировала продажу и в результате нарушила закон, как заявляет SEC, поэтому, возможно, компании придётся расстаться с собранными $1,7 млрд.

Telegram оставалась на удивление немногословной в отношении ключевых деталей своей сети TON. Платформа блокчейна разработана в паре с цифровым кошельком, который, как и попавший затруднение проект Facebook Libra, стремится предложить децентрализованную валюту любому, у кого есть смартфон.