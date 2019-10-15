Apple выпустит дешевый iPhone

Корпорация Apple выпустит iPhone SE 2 в начале 2020 года. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Ко.

Смартфон выпустят в корпусе iPhone 8, но по характеристикам он будет близок к iPhone 11: процессор A13, три гигабайта оперативной памяти и 64/128 гигабайт накопителя. У телефона не будет поддержки 3D Touch. Он выйдет в трех цветах: черный, белый и красный.

Продажи телефона начнутся в первой половине 2020 года. В минимальной версии его стоимость составит 400 долларов, что на 50 долларов меньше нынешней цены iPhone 8. 

Оригинальный iPhone SE вышел в 2015 году, его производство прекратилось после анонса Xs. Смартфон до сих пор поддерживается компанией и на данный момент для него доступна последняя версия iOS.

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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