Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике

В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки. В отличие от других крупных апдейтов, обновление будет представлено как ежемесячный пакет. И это обновление получит несколько улучшений, которые повысят удобство работы.

Сообщается, что одним из изменений станет улучшенная функция поиска в Проводнике, которую объединят с системой поиска в панели задач. Учитывая, что эти функции выполняю примерно одинаковые действия, это вполне логично. Это позволит не только искать программы, но и отдельные файлы.

В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл. Также можно запустить принудительный поиск, который будет проводиться по всем доступным дискам.

Кроме того, будет доступна возможность посмотреть полный путь к файлу или запустить его с правами администратора прямиком из результатов поиска. Также в обновлении будет улучшена работа с «удачными» ядрами, что позволит повышать однопоточную производительность системы до 15 %. Остальные же улучшения преимущественно касаются исправления ошибок из прошлых сборок.