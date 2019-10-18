Новые iPhone: сделайте предзаказ – и получите бонусы от А1!

В А1 стартовал предзаказ на смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Абоненты A1 могут не просто стать одними из первых обладателей официально проданных в Беларуси новых устройств Apple, но и получить дополнительные бонусы — безлимит мобильного интернета, рассрочку до 30 месяцев и кэшбэк на лицевой счет при покупке в рассрочку!

Для всех, кто оформит предзаказ на любую из новых моделей iPhone, будет действовать рассрочка до 30 месяцев с ежемесячным платежом от 84,30 рубля в месяц. Кроме того, оформление покупки iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в любую рассрочку с 18 по 24 октября принесет приятный сюрприз в виде кэшбэка: 100 рублей вернутся на ваш лицевой счет, причем именно в денежной форме, а не в виде баллов или бонусов.

И, наконец, особый сюрприз ждет абонентов тарифных планов линейки «Комфорт»: при покупке новых моделей iPhone они смогут получить полугодовой безлимит мобильного интернета. Для пользователей тарифов «Комфорт S» и «Комфорт M» скорость безлимитного подключения составит до 1 Мбит/с, а для пользователей тарифов «Комфорт L» и «Комфорт ХL» – до 2 Мбит/с.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получили революционную систему с тремя камерами. Сочетание сверхширокоугольного, широкоугольного и телефото-модулей позволяет получать снимки профессионального уровня практически в любых условиях. Также устройства получили надежную защиту от воздействия воды (они могут провести до 30 минут под водой на глубине до 4 метров), заметно увеличенную продолжительность работы от одного заряда аккумулятора и потрясающий процессор A13 Bionic с поддержкой технологий машинного обучения.

iPhone 11 оснащен новой системой с двумя камерами, способной запечатлеть все самые важные для вас моменты и события во всей их яркости. Благодаря высочайшему качеству видео на iPhone 11 ваши истории станут еще детальнее: камеры устройства способны снимать 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Процессор A13 Bionic поможет быстрее решать любые, даже самые ресурсоемкие задачи, а улучшенный аккумулятор позволит реже вспоминать о зарядке.

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, паблик-аккаунт A1 в Viber, а также по единому телефону контакт-центра – 150.