МТС снижает цены на популярные смартфоны Samsung до 22 октября

В сети салонов и интернет-магазине МТС ряд популярных смартфонов Samsung будет доступен по сниженным ценам. Сэкономить до 130 белор. рублей можно будет с 18 по 21 октября как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Samsung Galaxy S10e – версия актуального флагмана для тех, кто выбирает классический дизайн. В отличие от основного флагмана в нем используются плоский неизогнутый экран, яркие расцветки задней крышки и традиционное расположение датчиков и кнопок. Корпус смартфона, выполненный из стекла и металла, поддерживает эффект градиента, благодаря которому задняя крышка меняет цвет при разном освещении.

Модель поддерживает защиту от воды и пыли по стандарту IP68, поэтому с Samsung Galaxy S10e можно плавать. Смартфон получил компактный дисплей с диагональю 5,8 дюймов, которая поддерживает высокое разрешение FullHD+. Основная двойная камера на 16+12 Мп создает фотографии на уровне старшего флагмана, а фронтальная камера на 10 Мп помогает создавать замечательные автопортреты.

По сниженной цене Samsung Galaxy S10e можно приобрести за 1599 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год снизился до 145,36 белор. рублей, а по рассрочке на 2 года – до 69,52 белор. рублей. Выгода при покупке данной модели составит 130 белор. рублей.

Аппарат Samsung Galaxy A50 доступен в версиях с 4/64 Гб и 6/128 Гб памяти. При их приобретении выгода составит до 70 или 60 рублей соответственно. Модель примечательна мощной основной тройной камерой на 25+5+8 Мп, емким аккумулятором на 4000 мАч и ярким экраном с диагональю 6,4 дюйма, который поддерживает FullHD+ разрешение. Эффектные селфи он позволяет делать с помощью фронталки с объективом на 25 Мп.

С 18 по 21 октября модификация Samsung Galaxy A50 с 4/64 Гб памяти будет продаваться за 599 белор. рублей. Вариант с 6/128 Гб – за 719 белор. рублей.

Смартфон Samsung Galaxy A30 предлагается с 3/32 Гб и 4/64 Гб памяти. Он оснащен 6,4-дюймовым экраном с FullHD+ разрешением, аккумулятором на 4000 мАч, основной двойной камерой на 16+5 Мп и фронтальной на 16 Мп. Покупатели версии с 3/32 Гб смогут сэкономить до 60 рублей – на время действия акции цена на него снизится до 479 рублей. Выгода при покупке модификации с 6/64 Гб может составить 70 белор. рублей – она будет доступна за 599 белор. рублей.

Модель Samsung Galaxy A20 получила все тот же 6,4-дюймовый дисплей и батарею на 4000 мАч. Эффектные снимки в ней помогут создавать основная двойная камера на 13+5 Мп и фронтальная на 13 Мп. Объем ее оперативной памяти – 3 Гб, внутренней – 32 Гб. До 22 октября обладателем Samsung Galaxy A20 можно стать за 439 белор. рублей.