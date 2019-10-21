Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов

Китайский бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов по итогам третьего квартала текущего года.

Что характерно, большинство устройств в нём работают на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 855 и 855 Plus.

А ещё на Kirin 990 (вы сами знаете, какие смартфоны). Итак, на первое место китайцы поместили Nubia Red Devil 3S с результатом в почти 490 000 баллов. Второе место занял игровой смартфон Black Shark 2 Pro (465 441). Третье — собственно Huawei Mate 30 Pro на том самом Kirin 990 (424 261). Четвёртое место отдали Samsung Galaxy Note10+ 5G на платформе Exynos 9825 (423 261 балл).