В МТС снизились цены на Huawei Y5 и Y6 2019 года

Популярные бюджетные смартфоны Huawei стали в МТС еще доступнее! Теперь при покупке Huawei Y5 2019 единым платежом можно сэкономить почти четверть от его стоимости, а приобретение Huawei Y6 2019 таким же способом позволит выгадать почти 50 белор. рублей.

Huawei Y5 2019 оснащен компактным 5,71-дюймовым экраном. Его габариты придутся по душе всем, кто не любит большие телефоны. Благодаря стилизованной под кожу задней крышке - аппарат выглядит весьма солидно и заодно будет приятен наощупь. Сделать памятные фотографии в нем помогут основная камера на 13 Мп и селфи-камера на 5 Мп. Длительное время автономной работы обеспечивает батарея емкостью 3020 mAh.

Цена на Huawei Y5 2019, при покупке сразу, снижена до 199 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 23,54 белор. рубля, при рассрочке на 2 года – 11,26 белор.рублей.

Huawei Y6 2019 получил схожий дизайн и также работает на базе 4-ядерного процессора, снабжен 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб внутренней. От предыдущей модели он отличается более внушительными размерами, более чувствительной фронтальной камерой на 8 Мп и наличием сканера отпечатков пальцев. Диагональ экрана здесь составляет 6,09 дюймов.

Цена Huawei Y6 2019 при покупке единым платежом снижена до 249 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 27,18 белор. рубля, при рассрочке на 2 года – 13 белор. рублей.