Выставка МТС «Вселенная интернета» открылась в Витебской области

Выставка «Вселенная интернета» переехала в город Глубокое Витебской области. Экспозиция открыта для бесплатного посещения в центральной районной библиотеке до конца ноября. Это совместный проект МТС, Министерства образования и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

«Вселенная интернета» — это несколько интерактивных зон, где школьники учатся пользоваться антивирусными программами, создавать надежные пароли для своих аккаунтов, безопасно общаться в соцсетях.

Посетить экспозицию бесплатно могут все желающие: родители с детьми и педагогами. Планируется, что после работы в Глубоком выставка откроется в Гродно.