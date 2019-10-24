Выставка МТС «Вселенная интернета» открылась в Витебской области

Выставка «Вселенная интернета» переехала в город Глубокое Витебской области. Экспозиция открыта для бесплатного посещения в центральной районной библиотеке до конца ноября. Это совместный проект МТС, Министерства образования и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.
«Вселенная интернета» — это несколько интерактивных зон, где школьники учатся пользоваться антивирусными программами, создавать надежные пароли для своих аккаунтов, безопасно общаться в соцсетях.
Посетить экспозицию бесплатно могут все желающие: родители с детьми и педагогами. Планируется, что после работы в Глубоком выставка откроется в Гродно.
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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
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