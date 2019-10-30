Samsung показала концепт смартфона-раскладушки с гибким дисплеем

Samsung на конференции для разработчиков продемонстрировала свой концепт нового смартфона с гибким экраном, который будет выглядеть как телефон-раскладушка. При этом технические характеристики устройства, а также примерная дата его выхода не называются.

В сложенном виде новый смартфон будет похож на квадрат. На видео с презентации видно, что, если развернуть экран устройства под углом 90 градусов, то основное изображение останется на верхней половине дисплея, а на нижней поместится панель управления.

На конференции Samsung также анонсировала новые возможности для разработчиков, в том числе запуск бета-версии программы SmartThings Device SDK в начале 2020 года, чтобы позволить большему количеству сторонних производителей создавать устройства, совместимые с SmartThings. Также разработчиков пригласили к участию в программах стимулирования — премии Best of Galaxy Store Award, конкурсе Samsung Mobile Design Competition, Bixby DevJam и программе Samsung Mobile Security Reward.