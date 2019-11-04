Microsoft запускает новое приложение Office для Android

Разработчики из Microsoft продолжают создавать софтверные продукты для мобильной платформы Android. Наибольшей популярности среди пользователей Android удалось добиться офисным приложениям Microsoft. Вероятно, поэтому разработчики решили создать новое приложение, которое объединит в себе такие инструменты, как Word, Excel, PowerPoint, а также Office Lens.

Новое приложение поддерживает режим совместной работы, в котором пользователи могут создавать и редактировать документы в режиме реального времени. Документы могут храниться на пользовательском устройстве или в облачном пространстве. Помимо привычных документов Word и Excel пользователи смогут мгновенно создавать PDF, а также подписывать их, используя для этого сканер отпечатков пальцев. Приложение позволяет с лёгкостью перемещать файлы между смартфоном и компьютером, а также отправлять их сразу на несколько устройств.

Приложение может использоваться без входа в систему, но для доступа к документам и возможности хранения их в OneDrive, потребуется учётная запись Microsoft. Приложение Office совместимо с мобильными устройствами, работающими под управлением Android Marshmallow и более поздних версий ОС.

Новое приложение, которое объединит в себе набор популярных офисных инструментов от Microsoft, уже опубликовано в официальном магазине цифрового контента Google Play Store. В настоящее время оно находится в «раннем доступе», то есть пользователям предлагается скачать бета-версию. Когда будет запущена стабильная версия нового приложения, неизвестно. Также непонятно, что будет со старыми офисными приложениями Microsoft после выхода нового Office.