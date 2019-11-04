В МТС расширился ассортимент смартфонов Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС расширился ассортимент смартфонов Xiaomi. В продаже появились модели Xiaomi Mi 9 Lite с 6/64 Гб и Xiaomi Redmi Note 8 с 3/32 Гб памяти. Теперь в МТС можно выбрать Xiaomi Mi 9 Lite 6/64 или 6/128 Гб, Xiaomi Redmi Note 8 3/32 или 4/64 Гб.

Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite представляет собой упрощенную версию актуального флагмана Xiaomi Mi 9. Он располагает безрамочным 6,39-дюймовым Full HD-экраном с высокими показателями яркости и контрастности. Одной из важнейших его «фишек» стала тройная камера с потрясающими характеристиками: основным объективом с разрешением 48 Мп, широкоугольным на 8 Мп и вспомогательным на 2 Мп. Фронтальная камера аппарата оснащена впечатляющим 32-мегапиксельным сенсором.

Приобрести Xiaomi Mi 9 Lite 6/64 Гб можно за 799 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 72,63 рублей, при рассрочке на два года – 34,73 рублей.

Новый бюджетный флагман Xiaomi Redmi Note 8 приходит на смену бестселлеру Xiaomi Redmi Note 7 и имеет все шансы повторить его успех. В этом ему помогут квадрокамера на 48+8+2+2 Мп, емкий аккумулятор на 4000 мАч и приятный 6,39-дюймовый Full HD-экран. Дисплей обеспечивает высокую детализацию изображения и выдает качество картинки, которым до недавнего времени могли похвастаться только смартфоны премиального уровня. Еще одним весовым достоинством модели является его демократичная цена.

Стать счастливым обладателем Xiaomi Redmi Note 8 3/32 Гб можно за 459 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 41,72 рублей, при рассрочке на два года – 19,95 рублей.