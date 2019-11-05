В МТС начались продажи iPhone 8 Plus 128 Гб

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона iPhone 8 Plus со 128 Гб памяти. В таком исполнении он представлен впервые.

Модель iPhone 8 Plus – флагман 2017 года. В течение долгого времени он был доступен только в двух вариантах: с 64 и 256 Гб памяти. Версии со 128 Гб памяти изначально не предусматривалось. Вышедшая буквально на днях новинка заполняет этот пробел.

Для реализации поддержки беспроводной зарядки задняя крышка iPhone 8 Plus выполнена из стекла. Такое дизайнерское решение делает смартфон не только более технологичным, но и очень стильным, позволяя ему красиво блестеть под лучами солнца. Аппарат отличается компактными для сегодняшних реалий размерами. Он получил 5,5-дюймовый экран с разрешением 1080 x 1920 пикселей, что соответствует стандарту Full HD.

Его двойная камера на 12+12 Мп поддерживает 6-кратное цифровое увеличение и превосходно снимает как днем, так и в условиях недостаточного освещения. Селфи-камера на 7 Мп поможет создавать запоминающиеся автопортреты.

Смартфон iPhone 8 Plus 128 Гб можно приобрести за 1799 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 179,90 белор. рублей, при рассрочке на два года – 94,30 белор. рублей.

В МТС доступны также iPhone 8 Plus с 64 и 256 Гб. Первый продается по цене 1655 белор. рублей, второй – за 1859 белор. рублей.