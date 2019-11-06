Cкидки на прошлогодние флагманы Samsung в МТС продлены по 11 ноября

Акция в честь Halloween продлевается для смартфонов из модельного ряда Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy Note 9. По 11 ноября включительно в салонах связи и интернет-магазине МТС на флагманы 2018 года будут действовать выгодные скидки.

Скидки распространяются на модели Samsung Galaxy S9 64 Гб, Galaxy S9 Plus на 64 Гб и на 256 Гб, Galaxy Note 9 128 Гб и Galaxy Note 9 512 Гб. При их покупке как за полную стоимость, так и в рассрочку можно будет сэкономить до 200 белор. рублей.

Смартфон Samsung Galaxy S9 оснащен ярким дисплеем с диагональю 5,8 дюйма и поддержкой ультравысокого разрешения Quad HD+ (2960x1440 пикселей). Его корпус надежно защищен от воды и пыли согласно стандарту IP68. А 12-мегапиксельная камера обладает настолько мощной светосильной оптикой, что превосходит по качеству снимков большинство других моделей, делающих упор на количество пикселей. Samsung Galaxy S9 64 Гб можно будет приобрести за 1199 рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 118,09 рублей, при рассрочке на 2 года – 65,17 рублей.

Улучшенная версия прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy S9 Plus получила чуть большие габариты за счет экрана с диагональю 6,2 дюйма. Она работает быстрее за счет 6 Гб оперативной памяти вместо 4 Гб. И позволяет делать снимки еще лучшего качества за счет сдвоенной камеры на 12+12 Мп. Чтобы при возросших возможностях сохранить длительность автономной работы на том же уровне, в нем установлена более мощная батарея на 3500 мАч. Версия Samsung Galaxy S9 Plus с 64 Гб памяти в рамках акции доступна за 1399 белор. рублей, версия с 256 Гб – за 1599 белор. рублей.

Смартфон Samsung Galaxy Note 9 примечателен наличием стилуса, который способен различать более 4000 уровней нажатия и поддерживает беспроводное управление. Диагональ экрана устройства – 6,4 дюйма. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Аппарат способен работать в режиме Samsung Dex, позволяющий преобразовать его в мини-компьютер, к которому можно подключить полноценный монитор, компьютер и мышь. Вариант Samsung Galaxy Note 9 со 128 Гб памяти продается по цене 1699 рублей, модификация с 512 Гб – за 1799 белор. рублей.