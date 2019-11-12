Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра

Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября. На это указывает готовность ISO-образов в Microsoft Developer Network.

На данный момент предлагается единственная сборка под номером 18363.449, доступная в рамках предварительного тестирования, однако для гарантии стоит дождаться начала полноценного развёртывания. Оно, как ожидается, будет идти через Центр обновлений. Правда, компания официально пока не подтвердила дату, потому стоит ожидать возможного переноса релиза.

Если на компьютере установлен майский патч, то установка новой версии не должна занять более 10 минут. Отмечается, что этот патч, по идее, не должен ничего сломать. Но, как мы знаем, в корпорации могут вывести из строя многое.

Отмечается, что последние драйверы для видеоустройств Intel, совместимые с будущей версией ОС, уже доступны на официальном сайте чипмейкера. Их можно скачать и установить принудительно. Отмечается, что на фирменных компьютерах HP, Lenovo, Dell и других драйверы придётся устанавливать именно вручную.

Также отметим, что в числе системных требований для Windows 10 November 2019 Update отмечается как минимум 32 Гбайт свободного места на диске. Реально же потребуется больше, чтобы хранить промежуточные файлы. Если же на диске C не будет достаточно места, установить обновление не получится.

По данным Microsoft, для обновления компонентов требуется не менее 6–11 Гбайт свободного пространства, а для системных обновлений до 3 Гбайт.