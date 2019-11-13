Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat создали альянс для повышения безопасности приложений

Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat объявили о формировании альянса для развития и повышения безопасности приложений, основанных на WebAssembly. Он называется Bytecode Alliance. Как ожидается, эта инициатива позволит обеспечить высокий уровень защищённости байт-кода на встроенных платформах и системах «Интернета вещей».

Проще говоря, это сделает приложения, запускаемые в облаке или на встроенном устройстве, безопасными. Больше информации есть на GitHub и на официальном сайте проекта BytecodeAlliance.org. В числе соратников альянса отметим Wasmtime, Cranelift и др.

Такой подход подстегнёт развитие веб-приложений и позволит сделать операционные системы легче, ведь непосредственно программы будут выполняться удалённо, пересылая на клиентский терминал лишь результаты. Правда, это потребует качественных каналов связи.