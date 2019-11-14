Motorola воскресила легендарную раскладушку Razr

Компания Motorola представила складной смартфон в форм-факторе раскладушки Razr. Смартфон имеет два экрана и основной может сгибаться, пишет The Verge.

Смартфон получил схожий с оригинальной моделью RAZR V3 дизайн, но теперь всю лицевую панель занимает складывающийся 6,2-дюймовый OLED-дисплей. На внешней стороне корпуса также есть небольшой экран с диагональю 2,7 дюйма для быстрого ответа на сообщения и управления настройками. Также смартфон может работать в режиме «Retro Razr», при котором запускается интерфейс старого телефона и появляется цифровая клавиатура.

Новая Motorola Razr имеет процессор Snapdragon 710, шесть гигабайт оперативной памяти и накопитель на 128 гигабайт. Основная камера получила разрешение 16 мегапикселей, а фронтальная — пять. Сканер отпечатков пальцев находится в нижней части корпуса ниже дисплея.

Продажи смартфона начнутся в январе 2020 года по цене от полутора тысяч долларов.