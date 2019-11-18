Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах потенциально опасны

Компания Kryptowire, занимающаяся исследованиями в сфере информационной безопасности, опубликовала отчёт о состоянии программного обеспечения и прошивок, устанавливаемых производителями мобильных устройств на базе Android.

В нём говорится о том, что исследователям удалось выявить 146 потенциально опасных приложения, которые предустанавливаются 29 производителями в устройства бюджетного сегмента.

Исследование показало, что выявленные уязвимости могут использоваться злоумышленниками для прослушивания владельца устройства через микрофон, изменения уровня прав доступа в системе. Кроме того, ПО может использоваться для скрытой передачи данных производителю.

Стоит сказать о том, что в отчёте Kryptowire фигурируют разные производители устройств, начиная от не слишком известных вроде Cubot или Haier, заканчивая такими компаниями, как Sony и Xiaomi. Учитывая, что новые Android-устройства имеют от 100 до 400 предустановленных приложений, обнаруженные уязвимости могут представлять серьёзную опасность для рядовых пользователей.