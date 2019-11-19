Huawei разрешили работать в США еще 90 дней

Huawei получила новую временную лицензию на деятельность в США сроком на 90 дней. Компании по-прежнему запрещается ввозить в страну свои смартфоны и сетевое оборудование, но разрешается работать с уже существующими клиентами.
В частности, новое временно разрешение позволит Ассоциации беспроводных сетей в сельской местности обеспечить связью малые города без необходимости инвестировать миллиарды долларов в модернизацию оборудования.
Официальный комментарий Huawei для KV.by:
"Продление временной лицензии не окажет существенного влияния на бизнес Huawei. Это решение не меняет того факта, что с Huawei по-прежнему обращаются несправедливо.
Мы всегда считали, что решение Министерства торговли США о включении Huawei в черный список нанесло больше вреда США, чем Huawei. Данное действие также нанесло значительный экономический ущерб американским компаниям, с которыми Huawei ведет дела, подорвало сотрудничество и взаимное доверие, от которого зависит глобальная цепочка поставок. Мы призываем правительство США положить конец этому несправедливому обращению и вывести компанию Huawei из черного списка".
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