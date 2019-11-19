Huawei разрешили работать в США еще 90 дней

Huawei получила новую временную лицензию на деятельность в США сроком на 90 дней. Компании по-прежнему запрещается ввозить в страну свои смартфоны и сетевое оборудование, но разрешается работать с уже существующими клиентами.

В частности, новое временно разрешение позволит Ассоциации беспроводных сетей в сельской местности обеспечить связью малые города без необходимости инвестировать миллиарды долларов в модернизацию оборудования.

Официальный комментарий Huawei для KV.by: