Названа официальная дата выхода Xiaomi Redmi K30

Главный управляющий брендом Redmi Лу Вейбинг подтвердил дату выхода следующего поколения «убийцы флагманов» Redmi K30. Дата релиза Redmi K30 назначена на 10 декабря.

Кроме того, новый тизер в очередной раз показал, как будет выглядеть смартфон. Устройство получило большой безрамочный дисплей с вырезом под двойную фронтальную камеру.

В декабре состоится релиз только стандартной версии Redmi K30. Старшая Pro-версия должна выйти не раньше следующего года. Оба смартфона получат поддержку 5G.

О характеристиках новинки пока известного немного. Девайс получит 6,6-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1080x2400 пикселей, а также частоту обновления изображения 120 Гц. Внутри устройства будет доступно 64 ГБ памяти, в качестве процессора может использоваться Snapdragon 730G.