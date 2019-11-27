До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung

Сетевые источники обнародовали предварительный список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0.
Сообщается, что распространение стабильной версии апдейта начнётся только в следующем году. В частности, в январе обновление должны получить флагманские аппараты Galaxy S10 Series и Galaxy Note 10 Series, а также устройства Galaxy Note 9 Series. Источником этих сведений называется израильское подразделение Samsung.
Значительно позднее, ориентировочно в апреле, выйдут обновления для ряда смартфонов Galaxy A Series, Galaxy J Series и Galaxy S9 Series. Тогда же начнут обновляться некоторые планшеты семейства Galaxy Tab.
В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей. При этом, как подчёркивают наблюдатели, в нём пока нет смартфонов Galaxy Fold, Galaxy A50s и Galaxy M Series. А это означает, что список, по всей видимости, будет пополняться.
Итак, в текущем виде перечень выглядит следующим образом:
- Galaxy S10+;
- Galaxy S10;
- Galaxy S10e;
- Galaxy Note 10+;
- Galaxy Note 10;
- Galaxy Note 9;
- Galaxy S9+;
- Galaxy S9;
- Galaxy Tab S6;
- Galaxy Tab S5e;
- Galaxy Tab S4 10.5;
- Galaxy Tab A 10.1 (2019);
- Galaxy Tab A 8 (2018);
- Galaxy Tab 10.5;
- Galaxy A80;
- Galaxy A70;
- Galaxy A50;
- Galaxy A30s;
- Galaxy A30;
- Galaxy A20s;
- Galaxy A20;
- Galaxy A10s;
- Galaxy A10;
- Galaxy A9 (2018);
- Galaxy A7 (2018);
- Galaxy J8;
- Galaxy J6+;
- Galaxy J6.
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