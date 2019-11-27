До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung

Сетевые источники обнародовали предварительный список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0.

Сообщается, что распространение стабильной версии апдейта начнётся только в следующем году. В частности, в январе обновление должны получить флагманские аппараты Galaxy S10 Series и Galaxy Note 10 Series, а также устройства Galaxy Note 9 Series. Источником этих сведений называется израильское подразделение Samsung.

Значительно позднее, ориентировочно в апреле, выйдут обновления для ряда смартфонов Galaxy A Series, Galaxy J Series и Galaxy S9 Series. Тогда же начнут обновляться некоторые планшеты семейства Galaxy Tab.

В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей. При этом, как подчёркивают наблюдатели, в нём пока нет смартфонов Galaxy Fold, Galaxy A50s и Galaxy M Series. А это означает, что список, по всей видимости, будет пополняться.

Итак, в текущем виде перечень выглядит следующим образом: