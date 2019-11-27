МТС продлевает «Черные выходные»

С 29 ноября по 1 декабря МТС вновь предлагает абонентам воспользоваться скидками в «Черные выходные».

В салонах связи и интернет-магазине можно будет купить понравившийся смартфон или планшет с экономией до 50% от стоимости. В распродаже участвуют более 50 гаджетов разных производителей, среди которых Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и Apple.

Список моделей с ценами и условия покупки будут опубликованы накануне старта акции.