В МТС появились долгожданные новинки от Apple

Этой осенью в салонах и интернет-магазине МТС появились долгожданные новинки от Apple. Три главных хита — смартфон iPhone 11 Pro Max, смарт-часы Apple Watch 5 Series и беспроводные наушники AirPods Pro — объединяют в себе потрясающий дизайн, новейшие технологии и функциональность.

iPhone 11 Pro Max — самый мощный смартфон из обновленной линейки Apple. Он оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688×1242, который позволяет смотреть любимые фильмы и сериалы в формате Full HD без потери качества. Инновационная тройная камера (сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото) позволяет создавать снимки с высочайшей детализацией и естественной цветопередачей как днем, так и при слабом освещении.

Смартфон iPhone 11 Pro Max выполнен из нержавеющей стали и матового стекла и представлен в тёмно‑зелёном, белом, сером и золотом цвете.

iPhone 11 Pro Max 64 Гб можно приобрести за 3299 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 330,81 белор. рубля, а на два года — 172,56 белор. рубля. iPhone 11 Pro Max 256 Гб стоит немного дороже - 3799 белор. рублей, платеж при рассрочке на год составит 380,81 белор. рубля в месяц, при рассрочке на два года —198,65 белор. рубля.

Приобрести Apple Watch Series 5 44 мм можно одним платежом за 1249 белор. рублей, а ежемесячная рассрочка на год составит 130,81 белор. рубля или на два года — 62,55 белор. рубля. Стоимость более компактной 40-миллиметровой версии «умных» часов — 1169 белор. рублей. Воспользовавшись рассрочкой на год, ежемесячный платеж составит 121,72 рубля, на два года — 58,20 белор. рубля.

Наушники Apple AirPods Pro доступны за 639 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 66,27 рубля, а на два года — 31,69 белор. рубля.