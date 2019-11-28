Назван самый мощный смартфон в мире

Тест AnTuTu опубликовал список наиболее производительных флагманских моделей. 

Лидером рейтинга стал игровой монстр Asus ROG Phone II, который имеет 12 гигабайт ОЗУ и 512 гигабайт ПЗУ.  В список самых мощных флагманов также вошли OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T, которые в разных конфигурациях заняли места со второго по пятое.

Замыкают десятку лидеров Samsung Galaxy Note 10+ на базе процессора Snapdragon 855, Asus ZenFone 6, а также четыре флагмана Samsung, работающие на чипе Exynos 9825.

 

 

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Источник: 

rg.ru

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Опубликовал: KVbot,

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