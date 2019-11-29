Названы лучшие смартфоны для селфи в 2019 году

Ресурс DxOMark, специализирующийся на тестах мобильных камер, опубликовал рейтинг лучших фронтальных камер в смартфонах 2019 года. Для каждого гаджета подбиралась подходящая номинация, так как некоторые девайсы могут оказаться лучше других в определенных сценариях.

Рейтинг получился следующим:

  • Лучший универсал — Samsung Galaxy Note10+
  • Больше всех подходит для видео — Samsung Galaxy Note10+
  • Стоит взять в путешествие — Google Pixel 4
  • Снимает лучшие портреты крупным планом — Asus ZenFone 6
  • Идеален для групповых портретов — Google Pixel 4

Специалисты DxOMark отметили, что каждый из названных ими смартфонов неплохо справляется с задачей не только в присвоенной номинации, но и в других случаях.

 

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Источник: 

mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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