Названы лучшие смартфоны для селфи в 2019 году

Ресурс DxOMark, специализирующийся на тестах мобильных камер, опубликовал рейтинг лучших фронтальных камер в смартфонах 2019 года. Для каждого гаджета подбиралась подходящая номинация, так как некоторые девайсы могут оказаться лучше других в определенных сценариях.
Рейтинг получился следующим:
- Лучший универсал — Samsung Galaxy Note10+
- Больше всех подходит для видео — Samsung Galaxy Note10+
- Стоит взять в путешествие — Google Pixel 4
- Снимает лучшие портреты крупным планом — Asus ZenFone 6
- Идеален для групповых портретов — Google Pixel 4
Специалисты DxOMark отметили, что каждый из названных ими смартфонов неплохо справляется с задачей не только в присвоенной номинации, но и в других случаях.
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