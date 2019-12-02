Китай ввёл обязательное распознавание лиц при покупке симки

В Китае вступил в силу закон, согласно которому при первом использовании нового мобильного устройства абонент обязан зарегистрировать свое лицо в базе данных оператора связи. Таким образом, КНР стала первым в мире государством, требующим для пользования услугами связи и интернета проходить идентификацию по лицу.

О том, что при регистрации нового мобильного устройства операторы связи должны будут вносить изображение лица его владельца в свою БД, Министерство промышленности и информатизации КНР предупреждало еще в сентябре. Как поясняют в ведомстве, новый закон был принят в рамках мер, принимаемых правительством для защиты прав и интересов граждан в киберпространстве и противодействия мошенничеству.

Новый закон также запрещает резидентам КНР передавать свои мобильные номера другим людям и рекомендует проверять, не были ли на их имена зарегистрированы номера телефонов без их ведома.