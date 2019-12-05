Традиционно к концу года Google представил рейтинг YouTube Rewind 2019 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Беларуси.

В 2019 году у белорусов среди популярных направлений – детский контент, видеоблоги, а также видео с участием звезд шоу-бизнеса. На первом месте по количеству просмотров подборка серий «Ура! Скоро каникулы!» мультсериала «Маша и Медведь». На втором – «Чинилы и Большой секрет», пародия на детский научно-познавательный мультсериал «Фиксики» от российского блогера Дмитрия Сыендука. Третьим по популярности стал эпизод ТВ-шоу «вДудь» – «Егор Крид – уход из Black Star и звонок Поперечному». В топ-10 также вошло видео белорусского канала «А4» – «24 ЧАСА ГОВОРИ ДА HiMan».

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в 2019 году

Маша и Медведь – --‍♂️ Ура! Скоро каникулы! --️ ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ Егор Крид – уход из Black Star и звонок Поперечному / вДудь Фиксики – новые серии – Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп) Павел Воля – Про настоящих женщин Певица Билли Айлиш/Billie Eilish. Вечерний Ургант. 09.09.2019 24 ЧАСА ГОВОРИ ДА HiMan ЧТО ЕСЛИ 24 ЧАСА ПРОЛЕЖАТЬ В НАПИТКАХ ? КОЛА, ФАНТА, СПРАЙТ, МОЛОКО, ТАРХУН И ТОМАТНЫЙ СОК Карибидис, Скороход, Батрутдинов – Неожиданная развязка (Comedy Club) КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ГЛУБОЧАЙШЕЙ ЯМЫ, НЕ ИМЕЯ НИЧЕГО ПОД РУКОЙ.

В рейтинге музыкальных видео в 2019 году у белорусов в предпочтении композиции российских исполнителей. Два первых места занял Артур Пирожков с клипами «Зацепила» и «Алкоголичка». На третьем – «Грустный Дэнс» от Artik & Asti с участием Артема Качера. На четвертой позиции – клип «Витаминка» белорусского автора Тимы Белорусских.

Google представил не только видео, которые набрали больше всего просмотров, но и видео, лидирующие по количеству лайков. Больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная «Señorita» в исполнении дуэта Шон Мендес и Камилла Кабельо, набравшая более 13 миллионов лайков. Также в первой десятке – три видео корейских поп-айдолов и песня на хинди.