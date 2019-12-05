Google представил рейтинг YouTube Rewind 2019

Традиционно к концу года Google представил рейтинг YouTube Rewind 2019 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Беларуси.

В 2019 году у белорусов среди популярных направлений – детский контент, видеоблоги, а также видео с участием звезд шоу-бизнеса. На первом месте по количеству просмотров подборка серий «Ура! Скоро каникулы!» мультсериала «Маша и Медведь». На втором – «Чинилы и Большой секрет», пародия на детский научно-познавательный мультсериал «Фиксики» от российского блогера Дмитрия Сыендука. Третьим по популярности стал эпизод ТВ-шоу «вДудь» – «Егор Крид – уход из Black Star и звонок Поперечному». В топ-10 также вошло видео белорусского канала «А4» – «24 ЧАСА ГОВОРИ ДА HiMan».

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в 2019 году

  1. Маша и Медведь – --‍♂️ Ура! Скоро каникулы! --️
  2. ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
  3. Егор Крид – уход из Black Star и звонок Поперечному / вДудь
  4. Фиксики – новые серии – Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
  5. Павел Воля – Про настоящих женщин
  6. Певица Билли Айлиш/Billie Eilish. Вечерний Ургант.  09.09.2019
  7. 24 ЧАСА ГОВОРИ ДА HiMan
  8. ЧТО ЕСЛИ 24 ЧАСА ПРОЛЕЖАТЬ В НАПИТКАХ ? КОЛА, ФАНТА, СПРАЙТ, МОЛОКО, ТАРХУН И ТОМАТНЫЙ СОК
  9. Карибидис, Скороход, Батрутдинов – Неожиданная развязка (Comedy Club)
  10. КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ГЛУБОЧАЙШЕЙ ЯМЫ, НЕ ИМЕЯ НИЧЕГО ПОД РУКОЙ.

В рейтинге музыкальных видео в 2019 году у белорусов в предпочтении композиции российских исполнителей. Два первых места занял Артур Пирожков с клипами «Зацепила» и «Алкоголичка». На третьем – «Грустный Дэнс» от Artik & Asti с участием Артема Качера. На четвертой позиции – клип «Витаминка» белорусского автора Тимы Белорусских.

Google представил не только видео, которые набрали больше всего просмотров, но и видео, лидирующие по количеству лайков. Больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная «Señorita» в исполнении дуэта Шон Мендес и Камилла Кабельо, набравшая более 13 миллионов лайков. Также в первой десятке – три видео корейских поп-айдолов и песня на хинди.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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