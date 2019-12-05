Android-смартфоны получили функцию Focus

Google запустила функцию Focus для устройств под управлением Android 9 и бета-версии Android 10. Смартфоны станут меньше отвлекать пользователей от других дел.

Режим фокусировки — это привычная настройка, которая позволяет ограничить использование отвлекающих приложений в течение дня, приостанавливая работу выбранных программ. Включив ее, можно избежать траты нескольких часов на YouTube и другие социальные сети.

Релизная версия Focus получила возможность включаться и выключаться автоматически в зависимости от расписания владельца смартфона. Еще программа разрешила пользователю запускать отвлекающие приложения на 5, 15 или 30 минут во время перерывов.

Функция Focus не требует установки отдельного приложения, так как работает через системные настройки. Она доступна в разделе Digital Wellbeing («цифровое благополучие») наравне с режимом «Не беспокоить», родительским контролем и таймером для приложений.