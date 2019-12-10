Названы самые мощные в мире смартфоны

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинги самых мощных Android-смартфонов в топовом и среднем сегментах. В новую версию списков вошли гаджеты, вышедшие с января по ноябрь 2019 г.

Наибольшую часть обоих рейтингов составляют смартфоны китайских марок, но ни в одном из них нет устройств компании Huawei, по объемам продаж на глобальном рынке занимающей второе место после Samsung (статистика IDC за III квартал 2019 г.). Для компании Apple, по понятным причинам, места тоже не нашлось, а Samsung досталось, в общей сложности, три места из 20, притом не самые высокие.

Фактически, в новом рейтинге AnTuTu фигурируют исключительно смартфоны из четырех азиатских стран и от шести производителей – Китай (Xiaomi, OnePlus, Oppo), Южная Корея (Samsung), Вьетнам (Vsmart) и Тайвань (Asus). Многие компании представлены в рейтинге и своими дочерними брендами.