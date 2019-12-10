Xiaomi представила смартфон Redmi K30

Компания Xiaomi представила новый смартфон своего дочернего бренда — Redmi K30. Производитель позиционирует гаджет как «убийцу флагманов» и одно из самых доступных устройств с 5G.

В семейство вошли модели Redmi K30 5G и Redmi K30. Отмечается, что устройство Redmi K30 5G стало первым в мире смартфоном на новейшем процессоре Snapdragon 765G. Чип содержит восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G, обеспечивающий поддержку мобильных сетей пятого поколения.

Версия Redmi K30, в свою очередь, несёт на борту чип Snapdragon 730G, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 618.

Экран новинок имеет размер 6,67 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек). Благодаря узким рамкам панель занимает 91 % площади фронтальной поверхности.

Дисплей выделяется высокой частотой обновления — 120 Гц. Заявлена поддержка HDR 10. За защиту от повреждений отвечает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

В общей сложности новинки располагают шестью камерами. Фронтальная выполнена в виде сдвоенного блока, который интегрирован в продолговатое отверстие в правом верхнем углу дисплея. Задействованы сенсоры с 20 млн и 2 млн пикселей.

Основная четырёхкомпонентная камера имеет вертикальную ориентацию. Впервые в отрасли в её составе применён датчик Sony IMX686, насчитывающий 64 млн пикселей. Этот блок обладает максимальной диафрагмой f/1,89. Кроме того, использованы модуль с 8 млн пикселей (f/2,2; 120 градусов), датчик глубины на 2 млн пикселей и модуль для макросъёмки на 5 млн пикселей (2 млн пикселей у версии Redmi K30).

Смартфоны оборудованы боковым дактилоскопическим сканером, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмником GPS/ГЛОНАСС/Beidou, модулем NFC, портом USB Type-C, слотом microSD, гнездом для наушников 3,5 мм и FM-тюнером.

Габариты составляют 165,3 × 76,6 × 8,79 мм, вес — 208 г. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 30 Вт (27 Вт у Redmi K30).

Операционная система — Android 10 с фирменной надстройкой MIUI 11.

В общей сложности будут доступны восемь модификаций смартфонов — четыре с поддержкой 5G и четыре без. Их стоимость приведена ниже (объём оперативной памяти / вместимость флеш-накопителя):