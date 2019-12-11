«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в ОС Windows, которую злоумышленники уже успели использовать во вредоносной операции WizardOpium. Программа-эксплойт для этой уязвимости позволяла организаторам атак повышать свои привилегии в заражённой системе и избегать защитных механизмов, встроенных в браузер Google Chrome. Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили Microsoft об обнаруженной угрозе, и компания выпустила патч, который устраняет эту уязвимость.

Найти брешь в Windows специалистам «Лаборатории Касперского» помогло исследование другой уязвимости нулевого дня. В ноябре 2019 года технология автоматической защиты от эксплойтов, встроенная во многие решения компании, выявила эксплойт нулевого дня в Google Chrome. Этот зловред позволял злоумышленникам выполнять произвольный код на компьютере жертвы. Изучая данный инцидент, ставший известным как операция WizardOpium, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили ещё одну неизвестную уязвимость – на этот раз в операционной системе Windows.

Как показало расследование, эксплойт для уязвимости нулевого дня в Windows (CVE-2019-1458) был встроен в уже известный эксплойт для Google Chrome. Эта новая вредоносная программа позволяла злоумышленникам повышать свои привилегии в заражённой системе и избегать детектирования с помощью встроенной песочницы Google Chrome. Сама уязвимость находилась в драйвере win32k.sys и могла затронуть новейшие версии Windows 7, а также некоторые сборки Windows 10 (новые версии этой ОС не были затронуты).